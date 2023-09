Vorfall in Schwalmtal Mann will Nacktfotos von Kindern machen

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Donnerstag. Gegen 11.30 Uhr habe der Mann zwei Mädchen, etwa sechs bis acht Jahre alt, auf dem Parkplatz des Solarbads angesprochen, berichtete eine Frau der Polizei. Er wolle gerne Nacktaufnahmen von ihnen machen. Die beiden Mädchen seien daraufhin weggelaufen. Im Anschluss stellte der Mann der Frau dieselbe Frage. Die 34-Jährige beschimpfte den Mann und verständigte die Polizei. Der Mann entfernte sich in Richtung Ortszentrum. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg.