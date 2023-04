Skurriler Raub in Schwalmtal Mann schubst Jugendlichen von Mofa und fährt weg

Die Tat ereignete sich gegen 21.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der St.-Michael-Straße in Waldniel. Der Jugendliche saß nach Angaben der Polizei auf dem Mofa, der Zündschlüssel steckte. Ein Mann sei auf ihn zugekommen und habe ihn gefragt, ob er eine Probefahrt machen könne. Der 16-Jährige lehnte ab. Auch das Angebot des Unbekannten, ihm einige Euro als Pfand dazulassen, stimmte ihn nicht um. Daraufhin schubste ihn der Unbekannte, nahm sich das Mofa und fuhr in Richtung Dülkener Straße davon.