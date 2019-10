Unfall in Schwalmtal-Waldniel : Mädchen prallt mit dem Fahrrad vor ein Auto

Unfall in Schwalmtal-Waldniel

Schwalmtal Nach dem Zusammenprall radelte das Mädchen davon.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats suchen eine blonde Radlerin zwischen zehn und zwölf Jahren, die am Dienstag um 13.40 Uhr an einem Unfall in Waldniel beteiligt war. Sie fuhr ein weißes Rad, trug einen weißen Fahrradhelm. Laut Polizei prallte einer Schwalmtalerin (41), die mit ihrem Auto auf der Schulstraße aus Richtung Gladbacher Straße fuhr, kurz vor der Einmündung Hospitalstraße eine Radlerin vor ihren Wagen. Danach radelte sie davon. Das Auto wurde leicht beschädigt. Zeugen melden sich unter Ruf 02162 377-0.