Theater in Schwalmtal : „Theater an der Tenne“ arbeitet an neuer Komödie

„Theater an der Tenne“ arbeitet an neuer Komödie

Das „Theater an der Tenne“, hier bei einer Aufführung 2018, arbeitet an einem neuen Stück. Foto: Theater. Foto: Theater an der Tenne

Schwalmtal Von der Stückauswahl bis zum Bühnenbild machen die Laienschauspieler alles selbst. Das Ergebnis ist im September zu sehen.

(busch-) Zum zwölften Mal macht die kleine Lüttelforster Laienspielgruppe Theater: die zehn Mitglieder des „Theaters an der Tenne“ studieren gerade das Stück „Ein verhängnisvolles Wochenende“ (Murder by Sex) von Joan Shirley, übersetzt und bearbeitet von Frank-Thomas Mende. Gezeigt wird es am zweiten und dritten Septemberwochenende.

Und darum geht es im Stück: Frauenärztin Nicole Anderson muss zu Hause praktizieren, Dabei gibt es einige Verwirrungen, etwa durch einen senilen Großindustriellen, der sich mit Callgirl Angie im Garten der Andersons niederlässt, und durch Nicoles Ehemann Bernie, der eine Leiche beseitigen muss, und durch Tante Dot, die in ihrer Kurzsichtigkeit bisweilen sehr weitsichtig ist. So entsteht ein unkalkulierbares und kurzweiliges Chaos.

Info Aufführungen von „Ein verhängnisvolles Wochenende“ finden statt am 6. bis 8. September sowie am 13. bis 15. September, jeweils um 18.30 Uhr, in der Scheune des Bauerncafés Bolten, Lüttelforst 185 in Schwalmtal-Lüttelforst. Karten: Ruf 02163 31650 und 02163 45483.