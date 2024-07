St.-Wolfhelm-Gymnasium Schwalmtal Schulleiter Thomas Martens geht in den Ruhestand

„Ich empfinde die letzte Zeit fast noch etwas stressiger als sonst“, sagt Thomas Martens und lacht dabei. Noch liegt die gesamte Unterrichtsverteilung – welcher Kollege welches Fach in welcher Klasse unterrichtet – für das kommende Schuljahr in seinen Händen. Und einfache Jahre waren es in seiner Zeit als Schulleiter wirklich nicht. „Wir haben das Gebäude in großen Teilen renoviert, ein großes Jubiläumsjahr gefeiert, dann kamen die Coronazeit und der Ukraine-Krieg“, resümiert Martens die letzten Jahre. „Ohne die Coronazeit wären wir aber jetzt nicht so gut digital aufgestellt“, ergänzt er. Stolz blickt er auf die vergangenen Jahre zurück, man habe einiges aufgebaut. Dabei spricht er stets von „wir“ und betont, dies sei nicht seine Leistung, sondern die der gesamten Schule.