In Schwalmtal Mobilitätstag auf dem Waldnieler Marktplatz

Am Dienstag, den 17. September, findet außerdem von 7 bis 8 Uhr morgens an der Busschleife „Dülkener Straße“ am Waldnieler Schulzentrum ein Pendlerfrühstück statt. Alle Schülerinnen und Schüler, die den öffentlichen Personennahverkehr nutzen, um die Schule zu erreichen, bekommen als kleines Dankeschön ein Frühstück für unterwegs. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Kreis Viersen statt.