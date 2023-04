“Tage der Kunst“ 2023 in Schwalmtal Erstmals Auktion und Artefakt im Schwimmbecken bei „Tagen der Kunst“

TV-Koch Horst Lichter und seine Händler feiern mit der Versteigerungsshow „Bares für Rares“ Quoten-Erfolge. Ein vergleichbares Format – eine öffentliche Versteigerung – plant das Organisationsteam der „Tage der Kunst“. Das liegt an den Kontakten von Kurator Bernd Meyer; der Kunstexperte und Galerist ist auch Repräsentant in Meerbusch für das Auktionshaus Wettman. „Wir stellen uns vor, dass Interessierte (Kunst-)Gegenstände zum Schätzen bringen. Dies geschieht entweder öffentlich auf einer Bühne oder nicht-öffentlich“, erläutert Fotograf Bjoern Kesting, der zu den Organisatoren der „Tage der Kunst“ gehört. Doch das ist nicht die einzige außergewöhnliche Aktion an diesen Tagen.