Projekt in Lüttelforst : Kreis entscheidet über Kiesabbau

Der Saal im Schwalmtaler Rathaus war bei der Sondersitzung des Planungsausschusses zum Thema Kiesabbau in Lüttelforst brechend voll. Foto: Birgit Sroka

Schwalmtal Voll war der Saal im Schwalmtaler Rathaus bei der Sondersitzung des Planungsausschusses. Es ging um den Kiesabbau in Lüttelforst — ein hoch emotionales Thema in der Gemeinde. Zahlreiche Bürger äußerten ihre Sorgen über das Vorgehen.

Über einen Antrag an den Kreis Viersen auf einen Standortvorbescheid für die geplante, zehn Hektar große Erweiterung des Kiesabbaugebietes in Lüttelforst der Schwalmtaler Firma Sanders Tiefbau diskutierte der Planungsausschuss in einer Sondersitzung. Zahlreiche Mitarbeiter der Firma und ebenso zahlreiche Bürger des betroffenen Ortsteils Lüttelforst nahmen an der Ausschusssitzung teil und erhielten auch Rederecht während einer Sitzungsunterbrechung.

Hinsichtlich der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit einer Trockenabgrabung zur Gewinnung von Kies, Sand und Ton beantragte die in Waldniel ansässige Firma Sanders beim Kreis einen Vorbescheid gemäß Paragraph 5 Abgrabungsgesetz NRW. Dieser Paragraph besagt, dass ein Unternehmer vor Einreichung des Genehmigungsantrages durch eine Voranfrage zur Genehmigungsfähigkeit oder zu Einzelfragen der Abgrabung und Herrichtung einen schriftlichen Bescheid einholen kann. Der Vorbescheid gilt ein Jahr. Die Frist kann auf Antrag des Unternehmers um jeweils höchstens ein Jahr verlängert werden. Damit soll in Erfahrung gebracht werden, ob das Ausgrabungsverfahren Chancen auf eine Genehmigung hat – ohne beispielsweise auf Naturschutz-, Denkmalschutz- oder Immissionsschutzvorschriften näher einzugehen, da diese später noch untersucht werden müssen.

Info Neue Fläche bis 2020 vorbereiten Das Tiefbau-Unternehmen Sanders ist seit 1957 in Lüttelforst tätig. Für die jetzige Abgrabungsfläche hat die Firma eine Abgrabegenehmigung bis 2020. Bis dahin soll die neue Fläche so vorbereitet sein, dass dort im ersten Abschnitt gegraben werden kann.

Das betroffene Gebiet befindet sich östlich von Lüttelforst auf einer zurzeit landwirtschaftlich genutzten Fläche. Die Gemeinde Schwalmtal kam nun der Bitte des Kreises nach, innerhalb von vier Wochen das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen. Genehmigungsbehörde ist jedoch einzig der Kreis Viersen. Mit 14 Ja-Stimmen gegen sechs Nein-Stimmen der Grünen (3), FDP (1) und SPD (2 von 4) wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

Blick auf eine ehemalige Abgrabungsfläche in Lüttelforst: Der sandfarbene „Berg“ rechts ist Kies, deutlich sind die einzelnen Schichten sichtbar. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Im Rahmen der 51. Änderung des Regionalplans für den Regierungsbezirk Düsseldorf hatte der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr mit 13 Ja-Stimmen und sechs Gegenstimmen beschlossen, einer Sondierungsfläche in einer Größe von 15 Hektar nördlich von Lüttelforst im Anschluss an die bereits genehmigte Abgrabung unter der Voraussetzung zuzustimmen, dass mit der Abgrabung ein Abstand von 300 Metern zur nächsten Wohnbebauung eingehalten wird. Die Schwalmtaler Verwaltung hatte nun eine renommierte Kölner Kanzlei beauftragt, den Antrag der Firma Sanders an den Kreis zu prüfen. Die Kanzlei – wie auch eine von der Firma Sanders beauftragte Düsseldorfer Kanzlei – kam zu dem Schluss, dass das gemeindliche Einvernehmen nach Paragraph 36 BauGB zu erteilen sei. Bedingung sei, dass die untere Naturschutzbehörde eine Ausnahme oder Befreiung von den maßgeblichen Bestimmungen des Landschaftsplan erteile. Diese läge bislang nicht vor.

Jürgen Heinen (Grüne) betonte, dass man nun mit einem „Nein“ ein Zeichen setzen könne, auch wenn laut der rechtlichen Prüfung die Zustimmung erteilt werden müsse. „Ob der Kreis das dann teilt, ist eine andere Sache. An der Stelle hier ist der letzte Aufschlag der Bürger, etwas dazu zu sagen. Alles weitere entscheiden die Behörden“, so Heinen. Hans-Dieter Heinrichs (FDP) fand in der Begründung der Kölner Kanzlei Schwächen. „Wir sind uns im Klaren darüber, dass wir Kies benötigen und die Firma Sanders um den Schwalmtaler Standort zu erhalten auf die Flächen angewiesen ist“, sagte Heinrichs. Das Rechtsgutachten habe aber in Bezug auf Paragraph 35 und 36 BauGB „erhebliche Mängel und Unzulänglichkeiten“. An anderer Stelle habe die Gemeinde Kiesvorkommen gleicher Mächtigkeit.

Thomas Paschmanns (CDU) betonte, dass Sanders nicht nur ein großer Gewerbesteuerzahler sei, auch dutzende von Arbeitsplätzen hingen davon ab und man solle „nicht an anderer Stelle eine neue Kiesgrube aufmachen, wenn man eine bestehende Grube erweitern kann.“ Er warf der FDP vor, sich nun um 180 Grad zu drehen, man habe mit den Stimmen der FDP die Sondierungsfläche festgelegt. „Kiesabbau dort an der Stelle ist nicht sinnvoll. Aber jeder aus der Fraktion soll selbst entscheiden, welche Aspekte er für sinnvoll hält“, kündigte Klaus Schauer für die SPD-Fraktion an. Hermann-Josef Welters teilte mit, dass die SPD darum uneinheitlich entscheiden würde. „Heute liegt ein Antrag vor und wir müssen uns eng an diesem Antrag entlanghangeln“, sagte Fachbereichsleiter Bernd Gather. Der Kreis Viersen werde eine eigene juristische Prüfung veranlassen. Er bestätigte, dass die Grenzwerte eingehalten werden müssen und dies auch überprüfbar sein müsse.

Die Bürger äußerten zahlreiche Sorgen – von der Staub- und Lärmbelastung über fallende Immobilienpreise bis hin zum pädagogischen Außenkonzept des Kindergartens, dessen Erzieherinnen mit den Kindern über den dann wegfallenden Weg in den Wald möchten. Eine Bürgerin erhielt Applaus für ihre Aussage, dass Kies nach Holland exportiert werde, da es dort ein Moratorium zum Schutz der Natur gäbe und dort kein Kies abgebaut werde. „Die 300-Meter-Grenze gilt doch ab dem Haus und nicht ab der Grundstücksgrenze, da sind wir doch verraten und verkauft“, schimpft eine andere Bürgerin.