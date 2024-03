Cargobike Roadshow Schwalmtaler können demnächst E-Lastenräder kostenlos testen

Einen Bierkasten auf dem Fahrrad zu transportieren, ist ein Balanceakt und nicht empfehlenswert. Auch bei anderem schweren und sperrigen Transportgut scheidet das klassische Fahrrad als Vehikel oft aus. In der Gemeinde Schwalmtal wird am Mittwoch, 24. April, eine Lösung präsentiert, die bei immer mehr Menschen Anklang findet und deren Nutzung von einigen Kommunen in der Region auch gefördert wird: das Elektro-Lastenrad. Eine Reihe von Modellen unterschiedlicher Hersteller werden im April in Schwalmtal am Dorfweiher in Amern nicht nur vorgestellt. Besucher dieser „Cargobike Roadshow“ können die Modelle dann auch gleich mal ausprobieren.