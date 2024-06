Neues Angebot in Schwalmtal Jetzt kostenloses WLAN auf dem Waldnieler Markt

Installiert wurde das WLAN-Netz vom Unternehmen My Spot, das in Lippstadt ansässig ist und nach eigenen Angaben deutschlandweit bereits mehr als 3000 WLAN-Hotspots unter anderem in Gaststätten, Hotels und auf Campingplätzen installiert hat. Das Projekt in Waldniel sei von der Volksbank Viersen maßgeblich unterstützt worden, so die Gemeindeverwaltung. „Mit der Förderung von Projekten wie diesem Angebot in Schwalmtal möchten wir unseren Kundinnen und Kunden etwas zurückgeben“, sagt Michael Willemse vom Vorstand der Volksbank. Der Service sei „ein wichtiger Schritt, um die digitale Infrastruktur unserer Gemeinde zu verbessern und den Zugang zum Internet für alle zu erleichtern“, findet Bürgermeister Andreas Gisbertz.