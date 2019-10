Schwalmtal : Knöllchen vom Sofa aus bezahlen

Wer ein Formular ausfüllen will, muss dazu nicht mehr zwingend zum Bürgerservice. Auch Verwarngelder und Mahngebühren können Schwalmtaler jetzt online bezahlen. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Schwalmtal Ab sofort bietet die Gemeinde Schwalmtal neue Dienstleistungen im Netz: So können Verwarngelder und Mahngebühren online bezahlt werden, mehr Formulare ausgefüllt werden. Was die Bürger dazu wissen müssen.

Auf jedem Verwarngeld ist ein QR-Code angegeben. Wer bei einer Bank Kunde ist, die Überweisungen per QR-Code unterstützt, kann ab sofort schnell und einfach mit ein paar Klicks bezahlen.

Was ist mit Anhörungen bei Verwarngeldern?

Wenn eine Frist überschritten ist, kann es für den Bürger teuer werden, wenn nämlich das Verwarngeld zu einem Bußgeld wird. Wer etwa falsch geparkt hat, kann zu diesem Vorwurf Stellung nehmen. „Auf den Anhörungsbögen der Gemeinde Schwalmtal sind in Zukunft eine Kennung und ein Passwort hinterlegt“, erläutert Marietta Kaikos. Damit könne sich jeder auf einem Online-Portal anmelden, seine Stellungsnahme eingeben und versenden. Dort seien – abhängig von dem jeweiligen Fall – auch Fotos zum Verstoß hinterlegt.

Was ändert sich für Schwalmtaler bei Mahnungen?

Alle Formulare sind auf der Homepage der Gemeinde zu finden unter der Adresse www.schwalmtal.de/de/allgemein/06.-online-formulare/. Dazu gehören etwa die steuerliche An- und Abmeldung eines Hundes, die zusätzliche Ordnungsrechtliche Anmeldung eines Hundes bestimmter Rassen und eines gefährlichen oder großen Hundes, eine einfache oder erweiterte Melderegisterauskunft, eine einfache oder erweiterte Meldebescheinigung, Anträge auf Bordsteinabsenkung oder die Erteilung eines Lastschriftmandats an die Gemeinde.

Was ist dabei zu beachten?

Für eine der Online-Dienstleistungen ist eine persönliche Authentifizierung notwendig. Sie ersetzt den persönlichen Besuch im Amt. Diese Authentifizierung ist seit 2017 über die Funktion elektronische Identität („eID“) des Personalausweises möglich. Dabei muss die Ausweisfunktion eingeschaltet sein und der Ausweisinhaber hat dazu einen sechs-stelligen PIN-Code. Laut Marietta Kaikos braucht man dazu entweder zusätzlich ein Kartenlesegerät oder nutzt die kostenfreie Onlineausweisfunktion einer App. Ein Beispiel ist die Ausweis-App des Bundes, online zu finden unter der Adresse: www.ausweisapp.bund.de. Wegen der Sicherheit ist es sinnvoll, sich nach der Nutzung wieder aus der APP auszuloggen. Laut Kaikos fallen bei einigen Dienstleistungen Gebühren an; diese könnten online bezahlt werden.

Was ändert sich für die Mitarbeiter im Bürgerservice?

Wie sieht es in Brüggen und Niederkrüchten aus?

„Wir bieten bereits einige Formulare auf unserer Homepage an, online bezahlen kann man noch nicht“, sagt Niederkrüchtens Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos). Die Digitalisierung solle im kommenden Jahr weiter ausgebaut werden. „Jetzt beobachten wir erstmal, wie das neue System bei den Kollegen in Schwalmtal funktioniert“, erklärt Wassong (Homepage: www.niederkruechten.de; Formulare in der Rubrik Formulare und Downloads). Ähnlich ist es bei der Gemeinde Brüggen: Online bezahlen nein, Formulare ja. (www.brueggen.de unter Dienstleistungen)