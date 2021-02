Lange Diskussion im Ausschuss um Logistikpark : Knappes Votum für neuen Industriepark

Schwalmtal Mit einer Stimme Mehrheit im Ausschuss haben sich CDU und FDP für die Entwicklung der früheren Rösler-Brache zum Logistikzentrum ausgesprochen. Welche Themen kontrovers diskutiert wurden und was die Bürger fürchten.

CDU (zehn Stimmen) und FDP (zwei Stimmen) haben sich im Ausschuss für Planung, Bauen und Verkehr mit einer Stimme Mehrheit für den MLP-Logistikpark auf dem früheren Rösler-Draht-AG-Gelände ausgesprochen. Bündnis 90/Die Grünen (acht Stimmen) und die SPD (drei Stummen) sprachen sich gegen die vorgestellten Pläne aus. Damit wird dem Gemeinderat für seine Sitzung am Dienstag, 2. März, ein positives Votum empfohlen. Vor der Sitzung hatten einige Bürger, darunter einige Kinder, mit Plakaten ihren stillen Protest gezeigt. Rund 30 Zuschauer verfolgten die Sitzung – eine Seltenheit in Schwalmtal. Deshalb unterbrach Ausschussvorsitzender Hans-Dieter Heinrichs (FDP) auch die öffentliche Sitzung und gab einigen Zuschauern die Chance, ihre Bedenken zu äußern.

Was plant MLP auf dem früheren Rösler-Draht-Gelände?

Der polnische Investor MLP hat 2019 zwölf Hektar auf dem früheren Rösler-Areal mitten in Schwalmtal-Waldniel gekauft. Dort will er drei große Hallen errichten lassen. Wegen der Altlasten im Boden wird der Bau in drei Schritten erfolgen müssen. Begonnen wird mit der ersten und größten Halle, im zweiten Jahr soll die zweite Halle folgen, im dritten Jahr die dritte und kleinste. MLP wird die Hallen vermieten.