Kostenpflichtiger Inhalt: Säure auf Grabsteine gekippt : Gemeinde wehrt sich gegen Friedhofs-Vandalen

Anja Weber, Vorsitzende des Friedhofsausschuss vom evangelischen Friedhof, ist entsetzt: Schon wieder wurden Pflanzen ausgegraben. Foto: Daniela Buschkamp

Schwalmtal Auf dem evangelischen Friedhof am Haesenberg in Schwalmtal-Waldniel häufen sich die Sachbeschädigungen. Was die Kirche jetzt plant.