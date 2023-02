Tipps zum modernen Fasten Kinderdorf in Schwalmtal wirbt für nachhaltigeres Leben

„Als Institution versuchen wir, klimaneutral zu werden. Auch mit den Kindern suchen wir nach Wegen, sparsam mit den Ressourcen dieser Erde umzugehen und dabei mehr Freude zu erfahren“, erläutert die Kinderdorf-Leiterin. Nachhaltigkeit sei aber nicht erst seit diesem Jahr fest in der Agenda des Bethanien Kinderdorfes verankert. Dies zeigt sich etwa am Gebäudebestand und in der Grünanlage. Neben zwei Neubauten mit KfW-Energiestandard 40, der Nachrüstung von Photovoltaikanlagen oder energieeffizienten Fenstern gibt es auf der Kinderdorf-Anlage mitten in Schwalmtal-Waldniel nicht nur eigene Bienenstöcke, sondern auch immer mehr Wildblumenwiesen. Viele dieser Vorhaben plant und begleitet das interne Nachhaltigkeitsteam der Bethanien Kinderdörfer.