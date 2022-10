Freizeit in Schwalmtal : Kinderdorf bastelt für den nächsten Martinsmarkt

Im Kinderdorf bereitet man sich auf den Markt vor. Foto: Kinderdorf/KInderdorf

Schwalmtal Der traditionsreiche Martinsmarkt im Kinder- und Jugenddorf Bethanien in Schwalmtal-Waldniel ist zurück. Was Besuchern dort an 26 Ständen geboten wird.

Der traditionsreiche Martinsmarkt ist zurück, 2019 fand er das letzte Mal statt. „Das ganze Bethanien Kinderdorf freut sich riesig darauf, endlich wieder einen Martinsmarkt auszurichten“, sagt Julia Bartkowski, Leiterin im Kinder- und Jugenddorf in Schwalmtal-Waldniel. Terminiert ist er zwei Tage nach dem Martinstag, auf Sonntag, 13. November.

Schon seit Monaten laufen die Vorbereitungen für die stark frequentierte Veranstaltung. In den Gruppen wird auf Hochtouren gebastelt, um ein breites Angebot in den Holzbuden vor Haus Clee bereitzuhalten. Die Musikgruppen wie Die kleinen Sänger, Kidoflasher oder La Taste üben für ihre Auftritte. Anders als sonst: Alles findet unter freiem Himmel statt.

In den Holzbüdchen gibt es selbst hergestellte Geschenkartikel aus den Gruppen zu kaufen, die sich als Nikolaus- oder Weihnachtspräsente eignen: Plätzchen, Marmelade, Tannenbaumschmuck, individualisierte Schlüsselanhänger und Honig aus eigener Produktion werden dort angeboten.

Passend zum Martinsmarkt werden bunte Laternen über der Einkaufsallee mit den Büdchen ihr warmes Licht verbreiten, aus den Lautsprechern ertönen regionale Martinslieder. In der Luft wird der Duft von Popcorn, frischen Waffeln, gegrillten Würstchen und Reibekuchen liegen, vermischt mit den Aromen von Glühwein und Kakao.

Für Kinder gibt es Aktionen wie Kerzen ziehen, Schneekugeln basteln, oder Stockbrot rösten. Erwachsene können den Musikern auf der Bühne zuhören, sich an den Ständen oder in der Cafeteria stärken, bei einem heißen Getränk plaudern und Geschenke für sich selbst oder ihre Lieben kaufen. Zum Stöbern lädt ein Bücherstand ein, bei der Tombola mit Gewinngarantie kann man sein Glück versuchen. Wer gut erhaltene Secondhand-Kleidung, Spielzeuge oder Kindermöbel sucht, kann in der Boutique „Wie neu“ vorbeischauen.

Passend zum Martinsmarkt wird erneut die 2011 entstandene CD „Wenn Sankt Martin kommt“ mit 16 Martinsliedern, Playback und Liedtexten verkauft. Grundschüler aus Waldniel hatten sie mit Kindern aus dem Kinderdorf und örtlichen Musikern aufgenommen. Sie kostet zwölf Euro.