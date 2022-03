Engagement in Schwalmtal : Eine Tonne Unrat gesammelt

Kinder und Mitarbeiterinnen der Kita „Waldnieler Heide“ waren bei der Müllsammelaktion aktiv. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Schwalmtal Beim Frühjahrsputz in der Natur waren an drei Tagen rund 750 Müllsammler jeden Alters in der Gemeinde Schwalmtal aktiv. Immer mehr Menschen machen mit.

In der Kindertagesstätte „Waldnieler Heide“ lagen kleine Handschuhe bereit, Mülltüten wurden eingepackt und Kinderwarnwesten angezogen. Motiviert schwärmte der Nachwuchs in die Umgebung aus. Alle verfolgten ein Ziel: Die Natur von Unrat zu befreien. Damit waren die kleinen Sammler nicht allein: In Schwalmtal waren am Wochenende rund 600 Kinder und 150 Erwachsene auf Müll-Jagd unterwegs, darunter neun Kindertagesstätten, sechs Klassen der Gemeinschaftsgrundschule Amern, fünf Klassen der Gemeinschaftsgrundschule Waldniel und eine Klasse der Janusz-Korczak-Realschule. Sie sammelten 1000 Kilogramm Unrat. Das war weniger als bei der letzten Aktion.

Für diesen Frühjahrsputz arbeiten die private Initiative „Schwalmtal räumt auf“ und die Gemeindeverwaltung zusammen, zudem gab es Unterstützung vom Abfallbetrieb des Kreises Viersen und vom Bauhof der Schwalmtalwerke.

Hundekotbeutel, Plastikreste, sogar Dachpappe gehörten zu den Funden der Sammler aus der „Waldnieler Heide“. Auch wenn es in der Gemeinde Schwalmtal keine Müll-Hotspots gäbe, so fände man es wichtig, die Natur regelmäßig von Unrat zu befreien: „Gerade mit Blick auf die frühkindliche Bildung“, sagt Jan Winterhoff, Pressekoordinator der Gemeinde. Durch solche Aufräumaktionen schärfe man das Bewusstsein der Kinder und sorge auch für Spaß: „Wir finden das toll, dann wird die Umwelt ganz sauber“, sagte ein junger Helfer. „Wir haben auch schon viel Müll gefunden“, ergänzten Kinder aus der Mäusegruppe. Die Anmeldungen für die Clean-up-Aktion im Frühjahr sind, verglichen mit der Aktion im Herbst 2021, deutlich gestiegen: „Das ist natürlich auch eine Bestätigung für uns“, sagte Bürgermeister Andreas Gisbertz (CDU).