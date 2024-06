Kultur in Schwalmtal Waldkonzert mit oder ohne Glühwürmchen

Schließlich ist ihr Wohnhaus eine Verpflichtung. Erbaut hat es im Jahr 1937 Heinz Jordans, der in Düsseldorf ein Musikinstrumentengeschäft (Piano Jordans) hatte, ein Sommerdomizil am Waldrand von Lüttelforst. Das große Wohnzimmer wurde damals speziell für einen optimalen Kammermusik-Klang konzipiert. Berühmte Virtuosen kamen in diese kleine abgelegene Villa, um dort Kammerkonzerte zu geben. In der NS-Zeit war es ein beschaulicher Rückzugsort für die Großstädter von der anderen Rheinseite. Jordans war in Lüttelforst eine wichtige Persönlichkeit. Er besaß dort mehrere Grundstücke.