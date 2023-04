Neues Angebot in Schwalmtal-Lüttelforst Jetzt noch mehr Konzerte in der „Lüttelforster Mühle“

Bei der Neuauflage der Konzertreihe sind auch Interpreten aus den USA dabei. Claire Kelly aus Nashville, Musikerin und Songwriterin, ist auf Deutschlandtour und läutet die Konzertreihe in der Lüttelforster Mühle am Sonntag, 28. Mai (Pfingstsonntag) ein. Ebenfalls aus den USA gibt es Folk und Country-Songs mit Adrian und Meredith am 2. Juli. Am 11. Juni heißt das Motto „Hier geht was“, am 18. Juni stellt sich Hochzeitssängerin Cori vor, nicht nur mit Liebesliedern. Zwei Mal ist der Mönchengladbacher Sänger und Sänger Stefan Thielen zu Gast: am 25. Juni und am 24. September. Für den 7. Juli ist eine afrikanische Nacht mit Aidara geplant. Zum Ende der Sommerferien heißt es „Back to school“ mit DJ Alain, am 20. August spielt die Mönchengladbacher „Groove!Big Band“. Am 1. September ist die Formation Alt Kölsch zu Gast, am 10.September die Coverband Simple Tree. Den musikalischen Schlusspunkt setzt am 8. Oktober Pianist David Lodenkemper.