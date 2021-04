Kreativ in Schwalmtal : Realschule schreibt Song für Wettbewerb

Schwalmtal Die Klasse 6b der Janusz-Korczak-Realschule nimmt am Songwettbewerb des Bistums Aachen teil und hofft darauf, die professionelle Vertonung ihres Songs „Wertvoll ist das Leben“ zu gewinnen.

Nach kurzer Brainstormingphase kristallisierten sich auch recht schnell drei Säulen heraus: Familie – Freunde – Natur. Gerade in dieser Zeit denken Schüler gerne darüber nach, was ihnen wichtig und wertvoll ist. In Kleingruppen, Chaträumen mit je vier bis fünf Schülern, wurden diese drei „wertvollen“ Säulen in Form von Haikus in Worte gefasst. Ein Haiku ist eine japanische Gedichtform aus drei Zeilen, bei der die erste Zeile fünf Silben, die zweite Zeile sieben Silben, die dritte Zeile fünf Silben besitzt. Der Refrain setzt sich aus unterschiedlichen Adjektiven zusammen, die im Laufe der vier Doppelstunden von Schülern genannt wurden.