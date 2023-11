Kriminalität in Schwalmtal Israelische Flagge vor Rathaus gestohlen

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, habe ein Hausmeister der Gemeinde am Sonntag gegen 7.30 Uhr festgestellt, dass Unbekannte einen Fahnenmast am Rathausplatz beschädigt und die daran gehisste israelische Flagge augenscheinlich entwendet hatten. Der Diebstahl ereignete sich laut Polizei zwischen Freitag und Sonntag.