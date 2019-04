Celtic Folk Night : Irische Folkmusik mit der Band Rapalje

Die Band Rapalje bei einem vorherigen Auftritt in Waldniel. Foto: Birgit Sroka

Schwalmtal Die Gruppe ist am 17. Mai in der Achim-Besgen-Halle zu Gast. Auch der schottische Sänger Ted Christopher tritt auf.

(RP) Keltisch wird es am Freitag, 17. Mai, in der Achim-Besgen-Halle, Turmstraße 2 in Waldniel. Die niederländische Irish-Folk-Band Rapalje kommt. Sie begeisterte bereits im vergangen Jahr das Publikum. Die tiefe Stimme von Sänger William, das flinke Fiddelspiel von Geiger Dieb, das Können des Multi-Instrumentalists Maceal und das Dudelsackspiel von David Myles, der auch mit der Tin-Whistle überzeugt, entführen das Publikum nun wieder auf eine musikalische Reise. Traditionelle Lieder laden auf eine Tour durch das schottische Hochland, durch irische Ebenen und Tavernen ein. Vor Rapalje wird der schottische Sänger und Songschreiber Ted Christopher aus Stirling/Schottland mit seiner Gitarre auftreten.