Aktion für dem Landtag : Schwalmtaler Aktive setzen sich für Trinkwasserschutz ein

Schwalmtal/Düsseldorf Die Landesregierung plant eine Novelle des Laneswassergesetzes. Dazu gibt es Kritik, etwa vom Verein Niederrheinappell und der IG „Schwalmtal for Future“.

(busch-) Neun Mitglieder der Interessengemeinschaft (IG) „Schwalmtal for Future“ haben jetzt an einer Aktion des Vereins „Niederrheinappell“ vor dem Düsseldorfer Landtag teilgenommen. Dort fand eine Anhörung zur Novellierung des Landeswassergesetzes statt. „Wir befürchten, dass der Trinkwasserschutz durch die geplante Streichung des Paragrafen 35 auf der Strecke bleibt. Dann würden Abgrabungen in Wasserschutzgebieten erlaubt sein“, sagt Wobine Crisp, Sprecherin der Interessengemeinschaft aus Schwalmtal-Lüttelforst.