Schwalmtal : Neue Lidl-Filiale in Waldniel eröffnet am Donnerstag

Am Donnerstag wird in Waldniel die neue Lidl-Filiale eröffnet. Foto: dpa/Matthias Balk

Schwalmtal Die alte Lidl-Filiale ist Vergangenheit. Jetzt eröffnet Lidl in Waldniel am Standort Roermonder Straße 7 eine moderne Filiale. Die Türen öffnen sich am Donnerstag um 7 Uhr. Bürgermeister Michael Pesch nimmt um 10 Uhr an einer der Kassen Platz.

(hb) Die neue Lidl-Filiale in Schwalmtal-Waldniel, Roermonder Straße 7, eröffnet am 22. Oktober. Das Unternehmen entwickelt sein Filialnetz in Schwalmtal weiter und ersetzt die ehemalige Filiale an der Roermonder Straße 7 durch einen modernen Neubau. Bei der Eröffnungsfeier um 7 Uhr erwarten die Kunden viele attraktive Angebote. Anlässlich der Neueröffnung nimmt Bürgermeister Michael Pesch (CDU) um 10 Uhr für den guten Zweck an der Lidl-Kasse Platz und zieht die Einkäufe der Kunden über den Scanner. Die gesamten Einnahmen dieser Aktion spendet Lidl an das Kinder- und Jugendfreizeitzentrum EFFA in Waldniel. Mit der Neueröffnung entstehen 25 neue Arbeitsplätze in Schwalmtal, sagt Filialleiterin Rebekka Bickmann.

(hb)