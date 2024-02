St. Anton in Schwalmtal Wieder Illumination in Grabeskirche

Details will Hans-Georg Rohbeck, der technische Geschäftsführer in der Grabeskirche St. Anton in Amern, noch nicht verrraten. Aber so viel teilt er schon mal mit: Nach einer ersten Illumination der Kirche vor vier Jahren wird der Kreativ-Ingenieur Gregor Linßen vom 1. bis 3. März nun erneut die Grabeskirche in spezielles Licht rücken.