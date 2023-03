Runder Geburtstag in Schwalmtal-Hehler Hubert Kallus feiert 90. Geburtstag

Hubert Kallus aus Schwalmtal-Hehler feiert am 1. April seinen 90. Geburtstag im engsten Familienkreis. Seit 66 Jahren ist er verheiratet, hat eine Tochter, zwei Enkel und einen Urenkel. Seit Juni 2022 ist er auf einen Rollstuhl angewiesen. Die letzten Jahre in seinem Berufsleben arbeitete Hubert Kallus als Meister für Sanitär- und Heizungsbau bei Hephata in Mönchengladbach.