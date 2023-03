Kult-Hits in Schwalmtal Hits der Beatles und Ausstellung in der Besgen-Halle

(busch-) An der Abendkasse gibt es noch Karten für den Beatles-Tribute-Abend am Samstag, 18. März, in der Waldnieler Achim-Besgen-Halle, Turmstraße 2. „Mit diesem Konzert verneigen wir uns vor den Songs, die vor einem halben Jahrhundert die gesamte Popwelt veränderten“, sagt Fun-Sänger Günter vom Dorp zu seiner Leidenschaft für die Hits der „Pilzköpfe“. 2022 fand vor mehr als 500 Zuschauern die Premiere statt, jetzt geht es erst in Schwalmtal, dann in Mönchengladbach weiter. Von den frühen Jahren im Hamburger Starclub bis zum Rooftop Konzert in London stehen mehr als 30 Songs auf der Setliste, darunter „Hey Jude“ oder „I wanna hold your hand“. Aber Überraschungen seien auch für Beatles-Fans möglich.