Karneval in Schwalmtal-Hehler Vollsperrung? Dann kommt der Autokorso

(bigi) Mit vier Karnevalssitzungen und einer großen Party am Samstag, 10. Februar wird in Vereinsheim der KG Hehler die fünfte Jahreszeit zelebriert. Die jüngeren Hehleraner haben sich etwas einfallen lassen und nehmen die zunächst geplante Vollsperrung der L3 für die Radwegsanierung aufs Korn. So führt nun die Umleitung des Straßenverkehrs mitten durch das Vereinsheim. Mit „Im Wagen vor mir“ ziehen diverse Autos in den Saal. „Rata Rata Radatadada“ singen die Gäste lautstark mit. Das Konzept, Sketche mit viel Musik zu spicken, geht voll auf.