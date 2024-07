Hebamme aus Schwalmtal „Viele Frauen wissen nicht, dass sie ihre Plazenta nach einer Geburt mitnehmen können“

So möchte sie zum Beispiel auch „Mama-Blessing“ anbieten – das ist eine Segensfeier für eine Frau, bei der die Schwangerschaft im engsten Kreis zelebriert wird. „Ich denke auch an Mädchenkreise, in denen Fragen in einem geschützten Raum beantwortet werden können, etwa: Was bedeutet die Periode? Was ist Sexualität? Was ist die Vulva? Auch fehlt bei Frauen das Wissen über das Recht, selbstbestimmt zu gebären. Sie sollten nach Möglichkeit aus eigener Kraft ihr Baby bekommen, da machen Vorbereitung und das Umfeld sehr viel aus“, so Jessica Sander. Ihr liege neben der Weitergabe von heilsamer Energie die Begleitung von Kindern, die zur Frau werden, am Herzen. Ebenso auch der Übergang von der Frau zur Mutter und später zur weisen Frau.