Bußgeld bei Missachtung Gemeinde Schwalmtal sucht nach unversteuerten Hunden

Wer Geld am Finanzamt vorbei parken will, kann es vielleicht unter der Matratze der Tante zweiten Grades in Luxemburg deponieren. Für Hundehalter ist dies allerdings keine probate Lösung, sofern sie sich vor der Hundesteuer drücken wollen. Denn dann ist Hasso oder Waldi weg. Also tun Halter, die ihren Vierbeiner noch nicht angemeldet haben, gut daran, dem Aufruf der Gemeindeverwaltung zu folgen und ihre Tiere zwecks Besteuerung anzumelden. „Bei nicht ordnungsgemäßer Anmeldung der Hunde kann ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden“, droht die Verwaltung. Und fügt gnädigerweise hinzu: „Für alle verspäteten Anmeldungen, die noch bis zum 31. Mai 2024 bei der Gemeinde Schwalmtal eingehen, wird von der Einleitung eines Bußgeldverfahrens abgesehen.“