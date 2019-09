Schwalmtal : Gymnasium St. Wolfhelm führt neues Musical auf

Schwalmtal (busch-) Am Gymnasium St. Wolfhelm steigt die Spannung: Nur noch zwei Wochen, dann wird das neue Musical „Auf der Suche nach dem goldenen Notizbuch“ aufgeführt. Rund 260 Jugendliche, Eltern und Lehrer wirken an der Produktion mit insgesamt fünf großen Szenen mit. Die Leitung des Projekts liegt bei Nina Lobmeyr.

Bereits im vergangenen Schuljahr haben sich die Teilnehmer dazu in zehn Arbeitsgemeinschaften zusammengefunden. Das Musical soll humorvoll die Wechselbeziehungen zwischen Schülern und Lehrern am Gymnasium St Wolfhelm zeigen und bietet eine musikalische Reise um die Welt. Musicalchor, Schulorchester und die Schülerband steuern die Musik bei, Zirkus- und die Tanz-AG bieten Showeinlagen.

Info Die Aufführungen beginnen am Freitag, 20. September, um 18 Uhr und am Samstag, 21. September, um 17 Uhr; Einlass ist eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn. Treffpunkt ist die Achim-Besgen-Halle, Turmstraße 2 in Schwalmtal-Waldniel. Karten gibt es an der Abendkasse: Erwachsene zahlen fünf, alle anderen drei Euro. Oder in der Schule (Frau Lobmeyr).