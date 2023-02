Neue Theater-Aufführung in Schwalmtal So modern proben Gymnasiasten für den „Zauberer von Oz“

Der Klassiker, so meinen die Regisseure, mit zeitlosen Themen wie den Kampf gegen das Böse und Freundschaft habe nichts von seiner Faszination verloren. „Wir haben selten eine so engagierte Gruppe gehabt“, lobten die beiden Lehrer. Und das, obwohl wegen der Corona-Pandemie die Arbeit an dem Stück immer wieder verschoben wurde und viele Darsteller wechselten. Viele Kostüme seien anzufertigen gewesen, die Eintrittskarten zu gestalten. Das gelang mit Humor: Wer die Aufführungen am 3. und 4. März im Löwenkostüm besucht, zahlt zwei Euro statt regulär fünf Euro (für Erwachsene) oder drei Euro (für Schüler und Studenten). Dann geht die Probe weiter: Bis zu „Over the rainbow“.