St. Wolfhelm in Schwalmtal : Schwalmtaler Gymnasiasten diskutieren über Europa

Schwalmtal Dafür kamen extra die sogenannten Euro-Teachers – eine Gruppe internationaler Studenten – ins St.-Wolfhelm-Gymnasium.

„Wenn hier Studenten mit den Klassen zusammenarbeiten, ist das etwas ganz anderes, als wenn Lehrer vor den Schülern stehen“, konnte Sandra Rieke feststellen. So wurde ganz selbstverständlich von den Q1-Schülern mit den internationalen Studenten der Euro-Teachers auf Englisch zu verschiedenen Themen diskutiert. In Workshops ging es sechs Stunden lang um eine Einführung in die EU, es gab ein Special über die anstehenden Parlamentswahlen, und vorab suchten sich die Schüler Themenbereiche aus: Bürger in Europa, Klimawandel, Flüchtlingskrise, Geschlechterungleichheiten in der Bildung, beim Einkommen und in der Bezahlung. Etwa gab es eine Debatte zum Brexit, ein Rollenspiel beim Thema Flüchtlingskrise und ein Video über Greta Thunberg mit anschließender Diskussion. Bewusst gab es keine Plenumsveranstaltung, sondern kleine Gruppen mit intensivem Gedankenaustausch.