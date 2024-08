Meisterkurs in Schwalmtal Glanzvolles Konzert in neuer Umgebung

Der seit 21 Jahren stattfindende Meisterkurs von Thomas Heyer hat nun endlich den rechten Ort für sein Abschlusskonzert gefunden. In der großzügig gestalteten und akustisch hervorragenden Achim-Bestgen-Halle fühlten sich die in großer Zahl erschienenen Besucher offensichtlich wohler als in dem zwar gemütlichen, aber doch recht beengten Ratssaal am Waldnieler Markt.