Im Mai in Schwalmtal Gewerbeverein Schwalmtal plant neue Veranstaltung

Schwalmtal · Mit dem Frühlingsmarkt startet der Gewerbeverein am 26. März, ab 13 Uhr in das Jahr. Am Sonntag, 7. Mai, soll eine neue Veranstaltung auf dem Waldnieler Marktplatz Besucher anziehen.

23.03.2023, 13:37 Uhr

Mit dem Frühlingsmarkt in Schwalmtal-Waldniel (hier ein Foto von 2022) startete der Gewerbeverein Schwalmtal in sein Veranstaltungsjahr. Dazu gehört eine Premiere. Foto: Birgit Sroka

Der Gewerbeverein Schwalmtal organisiert mit einer Fahrradmesse eine neue Veranstaltung. Sie soll am Sonntag, 7. Mai, auf dem Marktplatz in Schwalmtal-Waldniel stattfinden. „Das ist eine Idee aus dem Vorstand des Gewerbevereins“, sagt dessen Vorsitzender Paul Lentzen. Daran beteiligen werden sich unter anderem örtliche Händler, aber auch Vereine wie der RSC Schwalmtal sowie die Polizei mit einem Fahrradparcours. „Das wird eine schöne Sache“, ist Lentzen überzeugt. Insbesondere wolle man damit Fahrradtouristen ansprechen.