Projekt in Schwalmtal Neuer Generationentreffpunkt für Amern

Die Fläche in Amern an der Kreuzung Polmansstraße/Hoferland ist Eigentum der Gemeinde. Im Juni 2022 hatte dort der CDU-Bundestagsabgeordnete Martin Plum auf Einladung des Vereins „Bund deutscher Baumschulen“ eine gespendete Erle gepflanzt. Damals kündigte Bürgermeister Gisbertz bereits an, die Fläche solle umgestaltet werden, „damit ein schöner Platz zum Verweilen entsteht“.