Mehr Plätze in vier Kitas Schwalmtal investiert in Betreuungsplätze

In Schwalmtal-Amern gibt es Erweiterungspläne für zwei Kitas: zum einen für das kommunale Familienzentrum Anna Polmans am Kockskamp, zum anderen für die Awo-Kita Hoferland. In Amern haben zum 31. Oktober 14 Plätze für Zwei- bis Dreijährige gefehlt. Dieser Bedarf kann rein rechnerisch gedeckt werden, indem Eltern aus Amern stattdessen auf Einrichtungen in Waldniel ausweichen, wo es ausreichend Plätze gibt.