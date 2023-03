Themen für Zukunft benennen Gemeinde arbeitet am neuen Leitbild „Schwalmtal 2040“

Schwalmtal · Wie soll es in der Gemeinde Schwalmtal in den kommenden zehn Jahren weitergehen: Welchem Leitbild will die Gemeinde bei ihren Entscheidungen folgen? Das waren Fragen in der jüngsten Ratssitzung.

20.03.2023, 18:08 Uhr

Schwalmtals Bürgermeister Andreas Gibsertz (CDU) will das neue Leitbild nicht auf die lange Bank schieben. Foto: fsch