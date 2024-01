Gedenken an NS-Opfer in Schwalmtal-Hostert „Damit sich Geschichte nicht wiederholt“

Sebastian Hackenberg von der Lebenshilfe Viersen nahm mit seinen Schützlingen Tobias Jansen und Janine Doebrick an der Gedenkfeier in der Kirche teil. Die beiden stellten Fragen, die Schüler antworteten. Dies erforderte von beiden viel Mut. Liebevoll gingen die Schüler mit den doch etwas nervösen Klienten der Lebenshilfe bei der Gedenkfeier um. „Was ist eine Gedenkstätte?“, lautete eine Frage. „Eine Gedenkstätte ist ein Erinnerungsort. In Hostert erinnern wir uns an die 99 Kinder und insgesamt 504 Erwachsenen, die durch die Verbrechen der Nationalsozialisten ums Leben gekommen sind“, lautete die Antwort. Eine andere Frage war: „Ich sehe eine Treppe. Was bedeutet sie?“ Ein Schüler erklärt: „Wenn du die Treppe von der anderen Seite her betrachtest, siehst du eine Mauer, die immer kleiner wird. Eine Mauer ist immer eine Begrenzung, eine Einschränkung. Das Licht scheint nicht auf die andere Seite der Mauer.“ Die Schüler forderten auf, Barrieren im Umgang mit anderen Menschen abzubauen und Verständnis für andere zu haben.