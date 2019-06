Brauchtum in Schwalmtal : Für Jan Croonenberg wurde als König ein Traum wahr

Schwalmtal Jan Croonenberg erfüllte sich als König der St.-Magdalena-Brudershcaft in Schier einen Jugendtraum.

Das Königspaar Jan Croonenberg und Bettina Görtz sowie die Minister Freddy und Christine Quade und Fabian und Nina Küppers aus dem Zug der Blauen Ulanen rücken beim Schützenfest der St.-Madgalena-Bruderschaft in den Mittelpunkt. Sie tauschen ihre Ulanen-Uniformen gegen schwarze Anzüge mit rot-blauer Schärpe für den König und roter für die Minister, nur nicht am Samstag: Da trugen sie blaue Anzüge.

„Sonnenkönig“ Jan ist gebürtiger Amerner: „Meine Freunde holten mich in die Schierer Bruderschaft.“ Er ist ein Multitalent, so spielt er Schlagzeug bei der Band Thommes Rot-Weiß, im Frühjahr war er urkomischer Bestatter beim „Chaos im Bestattungshaus“ der Kleinen Schwalmtalbühne. „Für mich stand es fest, mit 30 Jahren will ich König werden“, sagt Jan Croonenberg, sonst Gärtner. Der jetzt 31-Jährige wohnt in Oberkrüchten: „Meine Königsresidenz habe ich bei meiner früheren Schulfreundin Anna Wetzels aufschlagen dürfen.“ So führt die Königsallee in die Sektion Schier bis zum Königshaus mit rot-blauen Röschen. Der Offizierszug entspricht dem Zug der Blauen Ulanen. Thomas Mathen als Königsadjutant schreitet dem Königshaus voran. Auch die Berittenen sind Königstreue: General Christoph Ditges und sein Bruder Sebastian als Generaladjutant sowie Major Daniel Müllers und Majoradjutant Christian Grün.