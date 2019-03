Mundartnachmittag in Schwalmtal: Vom Schöppemaat und den Dree von de Schlossbräu

Mundartnachmittag in Schwalmtal

Mehr als 100 Gäste fanden sich beim Frühjahrs-Mundartnachmittag in Schwalmtal ein. Foto: Birgit Sroka

Schwalmtal Der Frühjahrs-Mundartnachmittag des Heimatvereins Waldniel war gut besucht.

Jeete on Jaard, dad rue Minikleed, Opa vertällt und auch Erlebnisse mit einer hochprozentigen Wacholderkur – diese und weitere Mundartstücke trugen die Dialektspezialisten des Waldnieler Heimatvereins beim Frühjahrs-Mundartnachmittag vor. Klaus Müller, Ansprechpartner der Mundartgruppe, Margret Crisp, Maria Küppers, Remy Heepen, Leo May und Gabriele Weber trugen heitere und historische Stücke in Neller Plott vor.