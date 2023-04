Platzmangel und zu wenig Kräfte Feuerwehr steht vor vielen Herausforderungen

Die Feuerwehr Schwalmtal brauche in drei Jahren einen neuen Leiterwagen, berichtete Dirk Neikes, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, bei deren Hauptversammlung. Er rechnet mit Kosten in Höhe von 1,3 Millionen Euro. In Schwalmtal gibt es, wie auch in Brüggen und Niederkrüchten, keine Berufsfeuerwehr – finanziert werden die Wehren über die Kommunen als Träger. In seiner Ansprache fragte Neikes außerdem: „Der bereits ein Jahr dauernde Krieg in der Ukraine, die Krisenlage, die Inflation, Erdbeben, Starkregenereignisse – das macht mir Sorgen. Wie müssen wir uns da künftig aufstellen?“