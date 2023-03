Neues Angebot in Schwalmtal Zwei Frauen organisieren Trödelmarkt im Jugendheim

Die Bemerkung „Hier ist ja nichts los“, hat Ulrike Schewior oft genug gehört. So oft, dass sie und ihre Freundin Sabine Derschang darauf reagiert haben und ein neues Angebot in Schwalmtal-Hehler organisieren. Die beiden Frauen haben das Jugendheim in Hehler gemietet und planen dort einen „Mega-Trödel“. „Wir sind gespannt, wie die Resonanz ist“, sagt Schewior. Und: „Es ist kein April-Scherz“. Auch wenn das Datum am 1. April ist.