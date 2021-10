Schwalmtal : Französischer Abend im November

Schwalmtal Die Stadt Ganges in Südfrankreich ist seit 1985 Partnergemeinde von Schwalmtal. Mit einem französischen Abend will das Partnerschaftskomitee die Partnerschaft nach der Corona-Zeit wieder etwas beleben.

Seit 36 Jahren besteht die Partnerschaft mit der südfranzösischen Stadt Ganges in Hérault. 1985 wurde diese Partnerschaft gegründet und die Gemeinde Schwalmtal wird durch den Partnerschaftsverein „Freunde der Partnerstadt Ganges“ unterstützt. Die Menschen in Schwalmtal und Ganges füllen diese Freundschaft mit Leben.

Durch die Pandemie ist es damit etwas ruhiger geworden. Daher lädt die Gemeinde Schwalmtal gemeinsam mit dem Partnerschaftsverein zu einem französischen Abend am Donnerstag, 4. November, ab 19 Uhr (nach der Jahreshauptversammlung des Partnerschaftsvereins) ins Bürgerhaus ein. Gemeinsam bei einem Glas Rotwein und ein paar leckeren französischen „Amuse Geule“ (Häppchen) wird über Ganges, die Umgebung und die Historie dieser Partnerschaft informiert. Die Gemeinde Schwalmtal und der Partnerschaftsverein freuen sich über ein zahlreiches Erscheinen an diesem Abend, bitten aber um eine kurze Anmeldung per E-Mail an schwalmtal-ganges.ev@gmx.de oder unter Telefon 015789316776.