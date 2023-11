Sportanlage in Schwalmtal Ausschuss gibt grünes Licht für Kunstrasenplatz-Bau

Bereits im Oktober 2022 hatte Fortuna Dilkrath beantragt, dass die Gemeinde Schwalmtal zum nächstmöglichen Zeitpunkt den Bau eines eingezäunten Kunstrasenplatzes mit Flutlichtanlage am Volksbank-Stadion finanzieren möge. Der bestehende Kunstrasenplatz sei zu klein und hoch frequentiert, die Trainingsmöglichkeiten reichten nicht aus. Eine vom Verein in Auftrag gegebene Kostenschätzung ergab, dass die Anlage rund 1,1 Millionen Euro kosten würde. Dass der Antrag erst jetzt im Ausschuss behandelt wurde, erklärte die Verwaltung nun in der Ausschuss-Sitzung damit, dass die Genehmigungsfähigkeit habe geprüft werden müssen.