Mehr als 700 Schüler erwartet Eine Messe für drei Kommunen - Firmen werben um Nachwuchs

Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal hatten im September 2022 erstmals gemeinsam eine Jobmesse für Schüler aus allen drei Kommunen organisiert: Die Premiere war derart erfolgreich, so lautet die Bilanz der drei Wirtschaftsförderer, dass sie die Messe „Dein Job Match“ in diesem Jahr fortsetzen wollen. Die Messe ist terminiert auf Mittwoch, 27. September, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr. Treffpunkt ist dann erneut die Achim-Besgen-Halle, Turmstraße 2 in Schwalmtal-Waldniel.