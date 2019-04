Schwalmtaler FFW : Feuerwehr braucht moderne Fahrzeuge

Neue Fahrzeuge, ein mögliches neues Gerätehaus, Brandschutzerziehung der Schwalmtaler Bürger – Wehrführer Dirk Neikes von der Freiwilligen Feuerwehr Schwalmtal hatte einiges zu berichten. Foto: Birgit Sroka

Schwalmtal Die Freiwillige Feuerwehr Schwalmtal braucht bald ein Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug. Das wäre aber zu groß für das Gerätehaus, dessen Kapazität bereits ausgereizt ist. Nun muss ein Neubau geprüft werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Sroka

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Schwalmtal ist einiges im Gange: Wehrführer Dirk Neikes freut sich auf die neuen Fahrzeuge, die dieses Jahr angeschafft werden können. Darunter ist auch ein Einsatzleitwagen in einer „Light“-Version: ein fünfsitziger Bus für die Führungskräfte in Amern. Dort hat das Gerätehaus seine Kapazitätsgrenze erreicht. Ob ein Neubau nötig ist, muss geprüft werden. Ein neues Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug würde nicht hineinpassen – und das wird in einigen Jahren benötigt.

Bei der Jahresversammlung ließ Neikes das vergangene Jahr Revue passieren: Bei 213 Einsätzen (2017: 162 Einsätze) wurden 4357 Stunden ehrenamtliche Hilfe geleistet. Vom Löschen eines brennenden Hundekotbeutelspenders bis hin zur technischen Hilfeleistung nach dem Durchzug des Tornados im Mai vergangenen Jahres wurde die Freiwillige Feuerwehr bei 135 Hilfeleistungen und 78 Bränden eingesetzt. Hinzu kommen 5107 Stunden Übungsdienst.

Info Wo es bei der Feuerwehr noch hakt Seminarplätze an die Mitglieder zu vergeben, gestalte sich schwierig. Anhand eines Lehrgangkatalogs planen die Ehrenamtler mit ihren Familien und Arbeitgebern die Termine. Das Online-Anmeldeverfahren böte aber nur ein kleines Zeitfenster zur Buchung der Lehrgänge. In Sekunden seien alle Lehrgänge vergeben. „Das kann so nicht funktionieren“, so Dirk Neikes.

Ein wichtiges Thema für Neikes war, dass die Bevölkerung eine Selbsthilfefähigkeit bei Bränden entwickeln müsse. Dazu sei eine Brandschutzerziehung notwendig. Der Paragraf 3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) ruft die Städte und Gemeinden dazu auf, für Brandschutzerziehung und -aufklärung zu sorgen. In Absprache mit der Gemeinde ist darum seit Januar Walter Müller tätig und plant, in Kindergärten, Schulen und für die Schwalmtaler ein Konzept anzubieten. Demnach sollen alle lernen, wie man ein Feuer löscht und was sie bei einem Brand tun müssen, um Schlimmeres zu verhindern.

Bisher funktioniere es nicht, dass sich Anwohner selbst um einen Brand kümmern könnten. Dies habe die Feuerwehr im vergangenen Jahr erneut festgestellt. Nachts um 3 Uhr meldete sich ein Anwohner bei der Leitstelle und teilte mit, dass êin Hundekotbeutelspender brennen würde. Nach der Aufforderung, doch mit einer Gießkanne oder einem Eimer schnell den Brand zu löschen, sei sinngemäß die Antwort gekommen: „Nein. Dafür haben wir die Feuerwehr.“ „Wenn nachts um 3 Uhr die Feuerwehr ausrückt mit einem Löschfahrzeug, alles ehrenamtliches Personal, um einen Hundekotbeutelspender zu löschen – so viel zur praktischen Umsetzung zur Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung“, beklagt Dirk Neikes.

Aber Neikes hatte auch viel Positives zu berichten: Froh sei er, dass der aktuelle Haushalt nun freigegeben sei, sodass die notwendigen Neuanschaffungen für die Wehr jetzt „massiv angegangen“ werden können. „Das funktioniert nur in guter und enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Es macht Spaß, gemeinsam etwas zu bewegen“, so Neikes. Als Ersatz für den 39 Jahre alten Schlauchwagen in Amern wird ein neues Gerätefahrzeug angeschafft. Dort soll das Equipment des Schlauchwagens aber auch des Gerätewagens Gefahrengut, der auch 30 Jahre alt ist, aufgebaut werden. Zudem wird ein neuer Einsatzleitwagen mit Platz für fünf Personen und einem Tisch dafür sorgen, dass die Führungskräfte „strukturierte Einsätze fahren können“. Auch soll ein Anhänger Pumpe-Strom angeschafft werden. Der Gerätewagen Logistik 2 wird durch lange Lieferzeiten erst 2020 eintreffen. Dafür sei „Hirnschmalz“ nötig, denn ein Fahrzeug von der Stange sei fünf Zentimeter zu hoch und passe nicht in die Halle. Alleine 325.000 Euro hat die Gemeinde für die Anschaffungen in den Haushalt 2019 gestellt.

Mitgliedergewinnung ist weiterhin ein heißes Thema. Von 176 Mitgliedern sind 117 Mitglieder in der Einsatzabteilung. Dieses Niveau gelte es zu halten. Da jedoch die Einsätze immer weiter zunehmen würden, müsse „die Anzahl der Schultern, die diese Einsätze stemmen müssen“ steigen. In der Jugendfeuerwehr sind 26 Mitglieder aktiv, die aber auch von den Ehrenamtlern betreut und angelernt werden müssen. Die normale Fluktuation könne durch den Wechsel der 18-Jährigen in die Einsatztruppe bestritten werden. Es würden aber gerade für kleine Löschgruppen mehr Freiwillige gebraucht, da sonst nicht gewährleistet sei, dass dort auch ein Fahrzeug stets mit voller Besatzung zu einem Einsatz fahren könne. Dabei drohe die Gefahr, dass geringbesetzte Löschgruppen schnell überlastet werden. „Wir müssen Leute motivieren, bei der Feuerwehr mitzumachen“, betont der Wehrführer.