Feuerwehreinsatz in Schwalmtal-Amern Mann schwer verletzt nach Brand im Reihenhaus - Polizei ermittelt

Schwalmtal · Bei einem Brand in einem Reihenhaus an der Felderseite in Schwalmtal-Amern ist ein Hausbewohner (59) derart schwer verletzt worden, dass er in eine Spezialklinik transportiert wurde.

27.01.2023, 15:44 Uhr

Die Polizei ermittelt nach einem Feuer in einem Reihenhaus. Foto: dpa/Martin Schutt

Eine Hausbewohnerin erlitt leichte Verletzungen, die nicht im Krankenhaus behandelt werden mussten. Dies teilte am Freitag die Polizei mit. Sie hat jetzt die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Löschzug Amern und die Drehleiter Waldniel der Freiwilligen Feuerwehr Schwalmtal wurden am Donnerstag gegen 7.05 Uhr zu dem Wohnungsbrand alarmiert. Sie fanden in dem verrauchten Gebäude zwei Menschen und brachten sie ins Freie. Der Brand war bereits vor dem Eintreffen der Wehr gelöscht worden, sie kümmerte sich ums Nachlöschen, die Kontrolle per Wärmebildkamera und Lüften. Das Reihenhaus ist zunächst unbewohnbar. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 39 Kräften im Einsatz.

(busch-)