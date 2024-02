Kriminalität in Schwalmtal-Amern Falscher Polizist betrügt Seniorin um Schmuck

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise auf einen Mann, der am Mittwoch bei einer Seniorin am Finkenweg in Schwalmtal-Amern Schmuck abgeholt hat. Zuvor hatte ein Anrufer sich bei der Frau als Polizeibeamter ausgegeben und behauptet, dass es in der Nachbarschaft einen Einbruch gegeben habe. Der falsche Polizeibeamte schilderte, dass ihr Haus ein weiteres mögliches Einbruchsziel sein könne. Mit dieser erfundenen Geschichte verunsicherte er die Frau und sprach weiter auf sie ihn, dass sie ihren Schmuck abgeben solle. Kurz nach 19 Uhr klingelte der Abholer dann bei der Seniorin. Sie übergab ihm ihren wertvollen Schmuck. Das Opfer beschreibt den Mann als etwa 1,85 Meter groß und jung, er trug eine dunkle Hose und ein dunkles Oberteil.