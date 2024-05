Vorfall in Schwalmtal Fahrgäste in Bus mit Reizgas besprüht

Schwalmtal · Reizgasattacke im Linienbus: Am Montagnachmittag besprühte ein Mann mehrere Fahrgäste der Linie SB83 in Schwalmtal. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

14.05.2024 , 15:34 Uhr

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Foto: Kreispolizei Mettmann

Gegen 16 Uhr hat ein bislang unbekannter Mann am Montag an der Haltestelle Waldniel-Kirche Fahrgäste eines Linienbusses mit Reizgas besprüht. Die Eltern eines 16-jährigen Geschädigten erstatteten Strafanzeige. Im hinteren Teil des Busses, so beschreibt es der Geschädigte, sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem unbekannten Mann und dem späteren Tatverdächtigen gekommen. Der unbekannte Mann traf dann dieselbe Entscheidung wie der 16-Jährige: den Bus zu verlassen. Beide gingen zur hinteren Tür. Da zog der unbekannte Täter ein Reizstoffsprühgerät und besprühte den Jugendlichen und einige andere Fahrgäste. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer war ebenfalls in dem Bus oder an der Haltestelle und kann Angaben zu dem Vorfall und vor allem zu dem mutmaßlichen Täter machen? Er trug zur Tatzeit eine blaue Jacke, ist dunkelhäutig. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 02162 3770.

(mrö)