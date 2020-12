Neues Geschäft in Schwalmtal-Hehler : Erster Blick in den Weber-Store

Erster Blick in den Weber-Store

Neues Geschäft in Schwalmtal-Hehler

Sebastian Sohnius bereitet die Eröffnung des Weber Store in der Bleichermühle vor. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Schwalmtal Die Möbel sind montiert, die Regale eingeräumt. In einem Teil der Bleichermühle wird es ab 4. Dezember heiß: Dann eröffnet auf mehr als 300 Quadratmetern der neue „Weber Store Mönchengladbach“.

